Makane Mbengue de Gaston Productions a lancé un coup de gueule concernant la guéguerre entre les acteurs de la lutte dont certains contribuent à plomber le développement du « sport de chez nous »

Figure incontournable de la lutte sénégalaise, le fils de Gaston n’en peut plus des problèmes internes entre acteurs qui gangrènent la lutte. Pour Makane qui s’est prononcé à demi mot, certains font tout pour gâcher les journées organisés par leurs collègues promoteurs, ce qui impacte sévèrement sur le développement de la lutte.

« Les promoteurs essayent juste de faire comme si de rien n’était mais au fond ils savent ce qui se passe dans le milieu. Personnellement les gens me connaissent, je me concentre sur mes journées de lutte et je regarde devant moi. Je n’ai pas le temps pour m’attaquer aux affaires des gens. Je veux la réussite de tous les acteurs de la lutte. Tous ceux qui oeuvrent pour le bien de la lutte, je leur souhaite bon vent, mais ceux qui oeuvrent pour que la lutte échoue, je prie Dieu pour que leurs affaires à eux échouent » a t’il déclaré sur la chaîne Youtube Gaston Productions.

