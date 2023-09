La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé dans un communiqué, jeudi 7 septembre, être proche d’une décision quant aux deux pays hôtes de la Coupe d’Afrique des Nations en 2025 et 2027. Ils devraient être connus au terme d’une réunion du comité exécutif de la CAF prévue le 27 septembre au Caire.

Tandis que la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023, qui aura lieu en Côte d’Ivoire, bat son plein, le comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) se réunissait ce jeudi par visioconférence. Les discussions portaient notamment sur l’attribution des CAN 2025 et 2027.

Lors de cette réunion, le Comex par la voix du Président de la CAF, Patrice Motsepe a annoncé qu’une autre réunion est prévue le mercredi 27 septembre, au Caire. « Nous nous retrouverons à nouveau au Caire le mercredi 27 septembre 2023 pour discuter et prendre des décisions relatives aux pays qui se verront attribuer la CAN Total Energies 2025 et la CAN 2027 », peut-on lire sur le site de la CAF.

Pour rappel, le Maroc, le duo Nigeria–Bénin, et la Zambie sont candidats pour accueillir l’édition 2025, tandis que le Botswana, l’Égypte, le Sénégal, et le trio Kenya-Ouganda-Tanzanie postulent pour 2027. L’Algérie, elle, a candidaté pour organiser les deux éditions.

wiwsport.com