Le tournoi de qualification olympique (TQO) de Boxe se disputera du samedi 9 au vendredi 15 septembre au Dakar Arena de Diamniadio.

Pour les boxeurs africains, le chemin qui mènent aux Jeux Olympiques Paris 2024 passe inévitablement par Dakar. Les combattants du continent ont rendez-vous à partir de ce samedi à Dakar pour tenter de décrocher une place qualificative pour les Jeux Olympiques.

À l’issue dudit tournoi, où plus de 25 boxeurs seront en lice, 18 places pour les prochains JO seront attribuées dans les 7 catégories de poids chez les hommes et 6 chez les dames. Un quota olympique sera obtenu par le vainqueur de chaque catégorie de poids hommes et chez les -75 kg dames. Dans les autres catégories des dames, les deux finalistes obtiendront chacune un ticket pour les JO.

Toutefois, pour ceux qui n’arriveront pas à avoir un quota olympique à Dakar, il restera deux autres TQO mondiaux. L’un aura lieu à Busto Arzizio en Italie du 29 février au 12 mars 2024 et l’autre à Bangkok en Thaïlande du 23 mai au 3 juin2024.

