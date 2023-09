Ça y est, la Fédération Sénégalaise de Football a enfin décidé de communiquer sur les billets de la rencontre amicale tant attendue entre les deux derniers champions d’Afrique, le Sénégal et l’Algérie. Les tickets d’entrée seront disponibles dès ce samedi. Les Fennecs d’Algérie et les Lions du Sénégal se sont donnés rendez-vous le 12 septembre sur la pelouse du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio pour un remake de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations de 2019 version amicale. À cette occasion, la Fédération Sénégalais de Football informe à travers un communiqué la date retenue pour l’ouverture de la billetterie. Ainsi, elle sera ouverte ce samedi à partir de 19 heures. Selon la grande instance, les prix des tickets varient entre 2000 FCFA pour une place classique et 150.000 CFA pour une place VIP centre.

Les supporters qui souhaitent assister à cette affiche de rêve depuis la tribune Rouge Centre devront payer le billet à 3000 FCFA de nos francs, pour la Catégorie Rouge Virage le montant d’une place est fixé à 2000 FCFA. Ceux qui veulent regarder le duel des champions d’Afrique depuis les tribunes Jaune virage et Jaune centre devront respectivement payer 5000 et 10.000. Une place dans l’annexe loge est facturée à 15.000 FCFA. Tandis que le ticket pour le Fauteuil VIP s’élève à 50.000 de nos francs. 100.000 et 150.000 sont pour les billets de VVIP Latéral et VVIP centre. Pour se procurer des billets, plusieurs points de vente ont été retenus. Le stade Demba Diop, la mairie de Diamniadio, le stade Amadou Barry, le Stade Maniang Soumaré de Thiès entre autres.

wiwsport.com