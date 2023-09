Dos au mur avant la dernière journée des qualifications à la CAN 2023, le Ghana a réussi à se qualifier en battant à domicile la Centrafrique (2-1), qui ne se qualifiera donc pas à sa première CAN cette année.

Le Ghana sera bel et bien au rendez-vous l’hiver prochain en Côte d’Ivoire. Assez timides depuis le début des qualifications à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, les Black Stars jouaient une rencontre capitale face à la République Centrafricaine ce jeudi 7 juin. Mais si un match nul suffisait pour se qualifier, les hommes de Chris Hughton ont fait mieux en s’imposant à domicile 2 à 1.

Les Fauves du Bas-Oubangui ont pourtant failli déjouer les pronostics puisqu’ils ont mené au score après 25 minutes grâce à un but de Louis Mafouta, avant que le talent offensif ghanéen ne fasse parler la poudre. Mouhammed Kudus a égalisé sur coup-franc direct peu avant la pause (43e) puis Ernest Nuamah a tué le suspense en marquant le but de la victoire (2-1, 88e).

C’est donc le Ghana qui se qualifie pour sa dixième phase finale de suite en Coupe d’Afrique des Nations, en terminant premier de la poule E devant l’Angola, qui malgré son match nul face à Madagascar (0-0), retrouve la scène africaine. De son côté, la République Centrafricaine devra encore attendre pour les prochaines années pour espérer se qualifier pour sa première CAN de l’histoire.

𝗤𝗨𝗔𝗟𝗜𝗙𝗜𝗘𝗗 ✅

A bientôt Côte d’Ivoire! See you soon 😌🇬🇭🔜#BlackStars pic.twitter.com/kqcI2lRF4G

— 🇬🇭 Black Stars (@GhanaBlackstars) September 7, 2023