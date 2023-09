Avec une équipe remaniée, l’Algérie, adversaire du Sénégal en amical mardi, n’a pu faire mieux qu’un match nul 0-0 contre la Tanzanie ce jeudi, à l’occasion de la 6e journée des qualifications à la CAN.

Pour sa rentrée dans cette nouvelle saison, l’Algérie voulait engranger de la confiance et offrir du spectacle et ses supporters, notamment ceux présents au Stade du 19-Mai-1956 d’Annaba ce jeudi 7 août. Mais les Fennecs devront se contenter d’une prestation laborieuse face à une vaillante et courageuse équipe de la Tanzanie, qui a arraché le nul (0-0) pour se qualifier à la CAN.

Sans Riyad Mahrez, Saïd Benrahma, Sofiane Feghouli ou encore Bagdad Bounedjah au coup d’envoi, la clef de l’attaque algérienne revenait au jeune joueur de l’OGC Nice Badredine Bouanani et à l’ancien avant-centre de l’équipe locale Aymen Mahious. Ces deux joueurs n’ont pas réussi à trouver la faille. Malgré une nette domination (81% de possession), l’Algérie n’a cadré qu’un tir dans ce match.

Mais l’essentiel était déjà fait pour les Fennecs depuis bien longtemps avec cette qualification à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Une CAN à laquelle vont également participer les Taifas Stars de la Tanzanie, qui terminent deuxièmes du Groupe F devant l’Ouganda. Pour l’Algérie, place désormais à la préparation de cette rencontre amicale face aux Lions du Sénégal, mardi prochain à Diamniadio.

wiwsport.com