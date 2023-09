Arrivé à Fulham en fin de ce mercato d’été, Fodé Ballo-Touré a délivré sa première interview sous ses nouvelles couleurs. Il revient sur les conditions de ce départ en prêt et se projette sur sa saison ç venir en Angleterre.

Le champion d’Italie 2022 rejoint la Premier League du côté de Fulham pour retrouver du temps de jeu. Fodé Ballo-Touré arrive en provenance de l’AC Milan aux dernières heures du mercato, dans le cadre d’un prêt d’1 an. L’ancien joueur de l’AS Monaco revient sur sa décision d’accepter le prêt chez les Cottagers. « C’était particulier. Je ne m’y attendais pas du tout. Parce que je pensais que j’allais rester au Milan. Mais lorsque mon agent m’a appelé pour me dire que Fulham me voulait, je n’ai pas du tout hésité et ça c’est passé très vite », déclare-t-il.

Formé au Paris Saint-Germain et passé par Lille et Monaco, Ballo-Touré va découvrir un troisième pays dans sa carrière. « Je suis un grand fan de Premier League. Je regarde beaucoup de matches et j’ai aussi suivi le club la saison dernière. Ils ont pratiqué un beau football », affirme-t-il. Interrogé sur son adaptation, le champion d’Afrique a estimé que son jeu irait à celui du championnat anglais. « Je suis un joueur rapide, agressif, généreux et bon en un contre un. Je pense que le football anglais me correspond bien », ajoute-t-il.

wiwsport.com