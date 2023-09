A quelques jours du match amical face à l’Algérie, les Lions du Sénégal ont effectué ce mercredi leur deuxième séance d’entrainement. Aliou Cissé a donné quelques minutes à la presse pour revenir sur la préparation et faire le point sur les joueurs.

En regroupement depuis le lundi 4 septembre, les joueurs ne sont pas arrivés en même temps à cause des matches en club disputés entre vendredi et dimanche. Mais le sélectionneur annonce que le groupe sera bientôt au complet. « Si vous voulez le groupe est au complet. Formose a eu un petit pépin à la cheville, mais normalement je pense que ça devrait aller. J’ai envie de dire que l’ensemble du groupe Sénégal est là et prêt à bien préparer ce match contre l’Algérie », déclare Aliou Cissé au micro des journalistes.

Ce match amical face aux champions d’Afrique 2019 est le premier des Lions de la Teranga en prélude de la Coupe d’Afrique qui se tiendra dans quatre mois en Côte d’Ivoire. Les champions d’Afrique en titre ne vont disposer que d’une seule fenêtre avant cette compétition pour se préparer. Le technicien sénégalais estime qu’il faut profiter de ces matches pour arriver compétitifs. « On n’a pas suffisamment le temps dans ces grandes compétitions d’avoir les temps de planification et de préparation. Heureusement qu’on a eu la chance de se qualifier. L’objectif c’est de penser au jeu, à peaufiner et à donner du temps à ceux qui viennent d’arriver. Mais aussi stratégiquement essayer de bouger dans notre amélioration », affirme-t-il.

wiwsport.com