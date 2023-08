Pour avoir remporté le premier quart temps, les Lions avaient bien démarré leur match. Pourtant, ils ont remonté la pente pour évincer le Mali qui a pris de l’assurance au fur et à mesure que le match avançait. Le coach Mamadou Gueye plus connu sous le nom de Pabi a analysé les temps faibles de son équipe.

« L’objectif du match c’était de gagner, c’est qu’il faut retenir et c’est une bonne chose. La deuxième chose c’est qu’on devait arriver avec un très bon état d’esprit, beaucoup plus d’agressivité et de concentration jusqu’au bout de ce match, mais rien de cela n’a été respecté durant pratiquement 25 minutes. Il va falloir corriger parce qu’on a été très laxiste, on a été trop mole mais ça fait du bien quand même de gagner. On retient la victoire mais il va falloir amener beaucoup de rectifications. Heureusement que notre défense de zone qu’on a mis à 15 minutes de la fin a ralenti un peu (l’adversaire). Les maliens nous ont obligé à faire ce qu’on n’avait pas envie de faire » a-t-il fait savoir au micro de la FSBB.

Le Sénégal jouera la Guinée ou la Tunisie en demi-finale. Les Lions ont pour objectif de remporter le tournoi. Pour cela, il faudra hausser le niveau selon le technicien. « Maintenant c’est à nous d’être dure, d’être beaucoup plus costaud pour les matchs à venir. Le Sénégal sera attendu partout. J’ai vu deux visages du Sénégal dans cette compétition. Une équipe combative qui court avec une bonne adresse et une équipe sénégalaise qui peut faiblir à un moment. »

