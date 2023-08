Pour leur deuxième et dernier match de poule, ils vont affronter les Aigles. Le derby ouest africain aura pour enjeu de déterminer la première place du groupe A. Pabi Gueye reste conscient des qualités de l’adversaire, composée de joueurs du Stade Malien qui ont disputé la dernière édition de la Basketball Africa League (Bal), médaillés de bronze à Kigali, au Rwanda.

«C’est une très belle équipe, avec des joueurs talentueux. Un adversaire à prendre très au sérieux. Ils sont dans la continuité de ce qu’ils avaient fait lors de la Bal, il y a quelques semaines de cela», a souligné le technicien sénégalais, par ailleurs coach de l’As Douanes, meilleur entraîneur et finaliste de la dernière édition de la Bal.

Avant de prévenir ses joueurs sur le défi physique qui les attend. «J’ai regardé leur match contre le Nigeria, je vois qu’ils ont de la ressource à tout point de vue. C’est une équipe avec beaucoup d’énergie, qui joue les 40 minutes à fond.»

Avec pour objectif de finir à la première place du Groupe A, «coach Pabi» estime qu’«il va falloir être vraiment sérieux et concentré pour ne pas avoir de désillusion. J’espère que les gosses sont conscients de l’importance du match. Notre objectif, c’est de gagner le maximum de matchs possibles et terminer premier de notre groupe. Ensuite, aborder les demi-finales dans les meilleures conditions. Nous allons préparer sérieusement et sereinement ce match».

Auteur d’un match correct contre le Nigeria, lundi dernier, la bande à Youssou Ndoye semble être consciente de l’enjeu de la rencontre de cet après-midi. Il faudra confirmer la belle entame réalisée face au D’Tigers avant d’aborder dans les meilleures conditions les demi-finales.

wiwsport avec Le Quotidien