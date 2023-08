Après deux jours de repos, les Lions de la Teranga seront de retour dans la compétition. Pour leur deuxième et dernier match de poule, ils vont affronter les Aigles. Le derby ouest africain aura pour enjeu de déterminer la première place du groupe A.

Les deux adversaires du jour : le Mali et le Sénégal sont déjà qualifiés pour le second tour. Les deux équipes ont battu le Nigeria qui accueille le tournoi de pré-qualification pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Le match du jour permettra aux deux équipes de mieux se positionner pour connaître leurs adversaires pour la suite.

Auteur d’une bonne prestation lors du premier match du tournoi, les Lions sont attendus pour récidiver le coup. Toutefois, prudence ! En face, ils affronteront une bonne équipe notamment l’artificier Fousseni Drame. L’ailier a réussi un double-double lors de la victoire face au Nigeria. Et l’arrière Hassan Drame ! Alors que les Sénégalais veulent encore en découvrir sur Ousmane Ndiaye, Jean Jacques Boissy et Gora Camara. En plus de la bonne entente entre l’ossature du groupe bien présent dans cette compétition.

Si le Sénégal termine 2e du groupe, il affrontera le Cameroun déjà qualifie avec deux victoires d’affilée. Les Lions Indomptables sont à la première place du groupe B. La deuxième place se jouera entre la Guinée et la Tunisie. Les demi-finales se joueront samedi.

