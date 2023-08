En battant le Mali (74-71), le Sénégal a fait un carton plein durant la phase des groupes du tournoi de pre-qualification pour les JO2023.

Terminant 1er du groupe A avec deux victoires en autant de sorties, le Sénégal était déjà qualifié avant le coup d’envoi du match de ce jeudi. Les Lions connaitront leur adversaire pour les demi-finales à l’issue du match entre la Tunisie et la Guinée. Cette affiche se jouera demain. Ces deux équipes ont perdu leur seul match disputé.

Notons que dans le groupe B, le Cameroun est déjà qualifié pour le second tour avec deux victoires. Les Lions Indomptables caracolent à la tête du groupe B et joueront le Mali en demi-finale. Les deux matchs du second tour auront lieu samedi.

