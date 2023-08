Dans un duel âprement disputé, les Lions sont venus à bout des Aigles dans un match où les deux équipes se sont partagées les quarts temps. Avec deux victoires en autant de sorties, le Sénégal termine à la première place du groupe A.

Le Sénégal aurait pu remporter facilement ce match si le Mali n’avait pas trouvé une issue heureuse a une situation déplaisante avant le coup d’envoi. A l’Eko Convention Center hôtel, les Maliens ont eu des problèmes pour accéder à leurs chambres. « À quelques heures de leur match contre le Sénégal, l’équipe nationale de basket-ball du Mali était bloquée à l’hôtel au Nigeria en raison de factures impayées. C’est la FIBA qui s’est impliquée pour que les joueurs puissent aller prendre leur maillot au niveau de l’hôtel » explique SportNews Africa avant le coup d’envoi. Tout est bien qui finit bien. Les Maliens ont sans doute résolu le problème pour accéder à la salle de l’Eko Convention Center.

D’entrée, les deux équipes se sont mises rapidement dans le bain et le derby ouest-africain a tenu ses promesses. Si les Lions ont remporté de bout en bout le premier round (19-16), ils sont passés à coté du deuxième quart temps ou Brancou Badio et ses coéquipiers ont beaucoup pêché en pertes de balle. Les Maliens présents sous le cerceau et agressifs dans le jeu n’ont pas eu de mal pour passer devant à la pause avec +22 points inscrits (38-33).

Au retour des vestiaires, les deux adversaires ont eu assez le temps de se connaitre pour que le match se dispute encore âprement. Les erreurs corrigées, c’est une autre paire de manche pour les Lions de venir à bout du Mali. Chacune des équipes marquera 16 points durant le 3e quart temps. Les Aigles gardent toujours l’avantage (54-49). La présence de Jean Jacques Boissy sur le parquet fera beaucoup de mal aux Maliens qui enchainent les fautes. Gora Camara et Ousmane Ndiaye vont assurer les duels et les Aigles déjouent lors du dernier tour pour perdre le match avec 3 points d’écart (71-74).

🏀 TPQO 🇸🇳🇲🇱 Sénégal 74-71 Mali

2e match et 2e victoire des Lions qui terminent 1er du Groupe A ⚠️ pic.twitter.com/k4TQg6u3nY — wiwsport (@wiwsport) August 17, 2023

wiwsport.com