Le Sénégal et le Mali s’affrontent actuellement à Lagos pour la première place du groupe A. Un derby ouest africain qui se dispute âprement au Eko Convention Center hôtel.

Comme annoncé, c’est un duel entre les Lions de la Teranga et les Aigles du Mali. Les deux équipes se sont rapidement mis dans le bain. Et si le Sénégal a dominé le premier round 19-16. C’est une autre paire de manche pour le 2e quart temps. Les Maliens ont rectifié leurs erreurs pour venir a bout des Lions (38-33) notamment avec un bon Fousseni Drame et une bonne defensie d’Aliou Diarra.

Rappelons que le Sénégal est déjà qualifié pour le second tour de même que le Mali. Ce match est décisif pour connaitre leur adversaire en demi-finale, samedi.

