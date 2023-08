Marc Keller, président de Strasbourg, s’est prononcé sur la vente d’Habib Diallo au club saoudien d’Al-Shabab.

Après trois ans de bons et loyaux services, Habib Diallo a choisi de mettre fin, cet été, à son aventure avec le Racing Club Strasbourg Alsace. Auteur de 41 buts et 6 passes décisives sous le maillot alsacien, dont 20 réalisations la saison dernière, l’attaquant sénégalais rejoint l’Arabie saoudite, en signant dans le club d’Al-Shabab contre 18 millions d’euros. Marc Keller a réagi à ce départ quelques heures après. Le président du Racing salue notamment les performances de l’ancien Messin.

« Habib a beaucoup apporté au Racing et nous lui en sommes reconnaissants. Nous avons toujours cru en ses qualités et il a justifié notre confiance. Il s’est toujours bien comporté avec le club. Je lui avais dit qu’en cas d’offre intéressante pour lui comme pour le club, il serait autorisé à partir et j’ai tenu ma promesse. Nous lui souhaitons bonne chance sous ses nouvelles couleurs et ce sera toujours un plaisir de le revoir », déclare l’homme d’affaires de 55 ans dans des propos sur le site du club français.

👊 103 matches

⚽ 41 buts

🔝 20 buts la saison dernière 🫡 𝐒𝐀𝐋𝐔𝐓 𝐋'𝐀𝐑𝐓𝐈𝐒𝐓𝐄 ! 💙 pic.twitter.com/M8eLg17FV0 — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) August 17, 2023

wiwsport.com