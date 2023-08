Largement vainqueur du Nigeria (93-87), le Sénégal s’est heurté à une équipe beaucoup plus offensive. Le Mali qui a donné des sueurs froides aux supporters sénégalais s’est incliné avec 3 points d’écart. Faisant souvent déjouer l’équipe dirigée par Pabi Gueye même si le banc a été d’un bon apport lors de cette deuxième sortie. Voici les statistiques des Lions.

Avec deux balles perdues et des shoots ratés, Brancou Badio a exaspéré bon nombre de supporters ce soir. N’empêche, l’adresse du joueur a beaucoup contribué à la victoire finale. C’est le meilleur marqueur des Lions avec 19 points inscrits à égalité avec Fousseni Drame du Mali. Avec 3 tirs primés, 5 rebonds et 3 passes décisives, l’arrière de 26 ans a une note d’évaluation de 16. Avec 5 passes décisives et 4 rebonds, le meneur de jeu Lamine Sambe a ajouté 3 points en son compteur. Dans le 5 Majeur des Lions, Ousmane Ndiaye est le joueur le plus utilise avec 31 minutes disputées. L’ailier est le meilleur rebondeur de la partie avec 13 rebonds réussis et 5 points inscrits. Contraint par les fautes, Amar Sylla n’a pas réussi à scorer comptant 4 rebonds. Le pivot Youssou Ndoye a comme d’habitude réussi une bonne prestation avec 14 points et 6 rebonds. Notons qu’il s’agit du même 5M depuis le début du tournoi.

Le banc sénégalais a apporté 33 points

Jean Jacques Boissy et Pape Moustapha Diop sont les 3e meilleurs marqueurs de l’équipe avec 10 points inscrits chacun. Avec 3 passes décisives notons que Boissy a manqué d’adresse lors de cette confrontation, l’ailier fort a quant à lui ajoute 2 rebonds à ses stats. Mo FAYE et Cheikh Mbodj ont ajouté respectivement 3 et 4 points. Gora Camara a hisse son niveau ce jeudi avec 6 points et 7 rebonds. Le pivot de 22 ans a réussi 3 contres, le plus enregistré dans le match.

Avec Amar Sylla, Samba Daly Fall aussi n’a pas réussi à scorer. Alga Ndiaye n’a toujours pas joué un match dans ce tournoi.

Les LF, la tache noire

Malgré la victoire, le Sénégal a beaucoup pêché dans les balles perdues ou il en compte 16 contre 15. Les Maliens ont récolté 18 points sur les balles perdues alors que le Sénégal totalisait 14. L’autre défaillance notée est sur les lancers francs. Les Lions ont obtenu une moyenne de 63,9% soit 23 réussis sur 36. Le Mali en comptait 21 sur 26 essais.

