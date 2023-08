Al-Ahli s’est imposé 3-1 sur la pelouse d’Al-Khaleej en ouverture de la deuxième journée du championnat d’Arabie saoudite. Edouard Mendy et ses partenaires sont provisoirement leaders en solitaire.

Ce fut loin d’être évident mais Al-Ahli, en l’absence de Roberto Firmino, est allé chercher une victoire sur la pelouse d’Al-Khaleej, jeudi soir, lors de la deuxième journée de la Saudi Pro League (1-2). Grâce notamment au premier but de Riyad Mahrez et des arrêts déterminants d’Edouard Mendy, les hommes de Matthias Jaissle confirment leur bonne forme malgré quelques imperfections dans la rencontre.

Très rapidement et à l’instar de son premier match, le Club Royal a pris la possession du ballon et la domination du jeu. Une domination concrétisée après quelques minutes de jeu par une ouverture du score signé Roger Ibañez (0-1, 9e). Les quelques percées d’Allan Saint-Maximin et Riyad Mahrez ont réussi à tromper à nouveau Ibrahim Secic, puisque l’ailier algérien a fait le break peu avant la pause (0-2, 45e+1).

En seconde période et alors que les locaux avaient réduit l’écart par l’intermédiaire de Mansour Hamzi, il aura un peu fallu à Al-Ahli de compter sur son portier sénégalais pour s’en tirer. Face à la pression mise par Al-Khaleej, Edouard Mendy, plus déterminant que lors de son premier match, a sorti quelques parages pour éviter l’égalisation, ce qui a permis à Al-Nabit de refaire le break en fin de rencontre (1-3, 90e+11).

