En déplacement sur le terrain du Pogoń Szczecin, la Gantoise et son international sénégalais Noah Fadiga ont été battus (2-1) mais se qualifient pour les barrages de la Ligue Europa Conférence.

La Gantoise y est presque ! Les Buffalos se sont qualifiés pour le quatrième et dernier tour de la Ligue Europa Conférence malgré une défaite 2-1 sur le terrain du Pogon Szczecin, en Pologne, jeudi. Avec Noah Fadiga qui honorait sa première titularisation sous ses nouvelles couleurs, le club belge s’est incliné pour la première fois de la saison, alors qu’ils restaient sur 6 victoires en autant de matches.

Efthymis Koulouris a légèrement relancé le suspense en plantant deux buts (79′ et 86′). Insuffisant néanmoins pour inquiéter La Gantoise qui avait fait le plus dur au match aller en s’imposant 5-0 grâce à son incroyable duo d’attaque. Gift Orban s’était offert un triplé, tandis qu’Hugo Cuypers avait inscrit deux buts. Le Belge a d’ailleurs ajouté un nouveau but à sa collection en fin de match (90+5′).

FT 2-1 | Geen zege dit keer, wel door naar de volgende ronde. Let’s go! 👊 #poggnt #UECL pic.twitter.com/coBwnt8FOT — KAA Gent (@KAAGent) August 17, 2023

