Parmi les joueurs dont il doit se méfier face à l’OM ce vendredi, Cheikh Tidiane Sabaly croisera Ismaïla Sarr. L’ailier messin se dit s’inspirer de la nouvelle recrue de olympienne.

En ouverture de la deuxième journée de Ligue 1 ce vendredi soir (19h00 GMT), le FC Metz accueille l’Olympique de Marseille. Arrivé de Watford cet été, cette rencontre sera l’occasion pour Ismaïla Sarr de se retrouver avec le Stade Saint-Symphorien, où il a passé une saison en 2016-2017, mais aussi de revoir certains de ses anciens partenaires non seulement au FC Metz mais à Génération Foot. Parmi eux, Cheikh Sabaly. Interrogé sur Izo en conférence de presse ce jeudi, l’ailier messin de 24 ans n’a pas tari d’éloges sur l’ancien joueur de Watford.

Sabaly se dit s’inspirer de l’international sénégalais aux 54 sélections et 15 buts. « Oui, je le connais à mon passage à Génération Foot. C’est un bon joueur avec des qualités. C’est à nous de bien nous préparer pour que ce jour-là, il ne nous les montre pas. […] C’est un modèle. Il est Sénégalais comme nous et nous, les joueurs, on aime avoir des exemples comme Ismaïla Sarr ou d’autres personnes qui ont joué à Génération Foot. C’est une motivation en plus pour nous », a-t-il déclaré dans des propos rapportés sur le site Socios-fcmetz.com.

#FCMOM [ ℙ𝕣𝕠 ] ▶️ Avant de recevoir l’OM ce vendredi, Cheikh Tidiane #Sabaly s’est exprimé en conférence de presse ⤵️ — FC Metz ☨ (@FCMetz) August 17, 2023

