C’est dans l’air depuis quelques jours et les choses précisent pour le départ de Bouly Junior Sambou du Wydad Athletic Club. Selon le spécialiste mercato africain, Micky Jr, le meilleur buteur de la dernière saison de Botola est proche de rejoindre le club saoudien d’Al Riyadh. L’ancien buteur de l’ASC Jaraaf devrait rejoindre ses compatriotes dans la Saudi Pro League.

Selon toujours les informations de Micky Jr, Bouly Junior Sambou ne fera pas partie de l’effectif retenu pour la nouvelle saison avec le Wydad. On se rapproche d’une nouvelle aventure du Sénégalais de 24 ans.

🇸🇳 Sambou Bouly is nearing a switch from Wydad to Al-Riyadh SC in Saudi.

It's over as the 24-year-old Senegalese striker won't be part of Wydad's team ahead of the start of next season. 🇲🇦

