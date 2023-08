Vainqueur 2-1 à l’aller, le Glasgow Rangers a tenu le nul (1-1) sur le terrain du Servette FC mardi. Suffisant pour se hisser en barrages de Ligue des Champions.

Battu au match aller à Ibrox Park (2-1), le Servette FC n’a pas réussi à renverser les Rangers dans un match retour intense au troisième tour préliminaire de Ligue des Champions, ce mardi soir (1-1). Dans un stade suisse qui n’a jamais connu une telle affluence depuis son inauguration en 2003, les Genévois démarrent très fort grâce à Timothé Cognat, parfaitement servi par la talonnade de Chris Bedia, mais l’ancien Lyonnais tremble face à Jack Butland (7e).

Un quart d’heure plus tard, Jérémy Guillemenot récupère un ballon devant la surface des Gers et décale Dereck Kutesa, qui enchaîne d’un splendide enroulé dans la lucarne opposée (1-0, 22e). Incandescent, le public genevois croit au second but avant la pause mais Kutesa refuse de rendre la pareille à Guillemenot et perd son duel contre Butland (39e).

Invisibles en première période, hormis sur un centre de James Tavernier mal coupé par Danilo (30e), Abdallah Sima et ses partenaires se rebiffent au retour des vestiaires et égalisent grâce à une tête à bout portant de leur capitaine James Tavernier sur un centre de Borna Barišić (1-1, 50e). Cyriel Dessers a le but du K.O. au bout du pied à l’entame du dernier quart d’heure mais il trouve le poteau droit de Joël Mall. Malgré un sursaut d’orgueil dans les dernières minutes, Samba Diba et son équipe finissent par abdiquer et ne verront donc « que » la Ligue Europa.