Le technicien Souleymane Diallo a confirmé son départ de Guédiawaye FC (Ligue 1), après l’expiration de son contrat de 2 ans.

Le banc de vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2014 est vacant actuellement. Toutefois, il aura très bientôt un nouvel occupant. En effet, après le départ du coach Souleymane Diallo, Guédiawaye FC s’est mis déjà la recherche de son successeur. D’après une source interne, le nom du futur entraîneur des Crabes sera dévoilé ce mercredi.

L’entraîneur Souleymane Diallo a confirmé la fin de son aventure avec le club du président Lat Diop. «Oui, parce que mon contrat est arrivé à expiration. J’avais paraphé un bail de 2 ans avec Guédiawaye FC et je n’ai pas renouvelé», confirme l’ancien entraîneur de l’US Ouakam (promu dans l’élite) joint par téléphone.

Souleymane Diallo n’a pas voulu parler de son avenir après avoir annoncé son départ sur le banc des Crabes. «Je ne sais pour le moment. Je suis en examen présentement à I’INEPS et je me concentre sur ça», avance l’entraîneur adjoint des Lionceaux U17 du Sénégal.

Certaines rumeurs l’annoncent chez les Lions U23. L’ancien coach de Teungueth FC n’a pas réussi à offrir à Guédiawaye FC (42 pts) son 1er titre de champion du Sénégal et de jouer l’Afrique. Toutefois, il a terminé à un rang honorable avec les Crabes en accrochant la 3ème place de la Ligue 1, derrière le champion Génération Foot (53 pts) et le Casa Sports (2ème 43 pts). Après 26 matchs, il a totalisé un bilan de 11 victoires, 9 nuls et 6 défaites.

