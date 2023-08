Sa Thiès (Balla Gaye) / Franc (Jambars Wrestling), voilà une affiche qui intéresse fortement Jambaar Productions de Mansour Bâ. Toutefois, le frère de Balla Gaye 2 se dit «prêt» à négocier si «on met le prix».

Interpellé sur la question en marge du baptême de Lirou Diane à Guédiawaye, lundi dernier, le premier et unique tombeur de Reug Reug de Thiaroye-sur-Mer se veut claire. «Prêt à négocier, si on met le prix »

«Je sors d’une victoire où j’ai battu un adversaire (Reug Reug) que je pouvais éviter. J’avais pris le combat pour faire plaisir aux amateurs. Donc la logique voudrait que je monte de grade et rejoindre la cour des grands (ténors) après cette victoire. Donc si aujourd’hui on me demande de descendre pour prendre Franc, cela peut-être raisonnable comme cela peut ne pas être raisonnable. Certains peuvent dire que c’est un combat logique et d’autres non. Je ne sous-estime pas Franc, c’est un champion et on est de la même génération. Si on me paie un prix raisonnable, on peut négocier. Mansour Bâ (promoteur) est mon frère, on était assis tout à l’heure côte à côte. Mais il ne m’a pas encore parlé de ce combat. Que ce soit moi, Mansour Bâ ou Franc, on a les mêmes objectifs à savoir réussir dans la vie», a fait savoir le fils de feu Double Less.

Les promoteurs qui s’intéressent au combat Sa Thiès / Franc sont avertis…

Avec Sunu Lamb