Après sa défaite face à Bébé Diène de l’écurie Soumbédioune, dimanche dernier, à l’Arène nationale, le lutteur de Thiaroye Geum Sa Bopp annonce la fin de sa carrière dans un interview avec le quotidien L’Observateur. Cela, après près de 20 ans de présence dans l’arène couronnée de 13 victoires contre 15 défaites et un nul pour 29 combats disputés. Il explique les raisons.

« C’est ça le sport, parfois on gagne et parfois ce on perd. Quand il s’agit de mon palmarès, e j’ai obtenu des victoires, des défaites et des r nuls. Tout à une fin dans ce monde, Avant-hier, après 12 ans de pouvoir, le Président Macky Sall a déclaré qu’il ne sera pas candidat pour un 3eme mandat. Je pense que j’ai déjà eu ce que je devais avoir dans la lutte. Je suis très fier de mon parcours dans l’arène, parce que c’est grâce à la lutte que je suis parvenu à aider les populations de Thiaroye.

Depuis le début de ma carrière, j’ai toujours été correct avec les gens. J’avais décidé de mettre fin à ma carrière après ce combat Bébé Diène. Ce n’est pas à cause de la défaite, car même en cas de victoire, j’allais arrêter. Je ne vais plus renouer mon «nguimb». J’arrête ma carrière. Désormais, je vais accompagner mes jeunes frères en les soutenant financièrement. Tyson a été roi des arènes avant d’arrêter sa carrière, Yekini est resté 15 ans d’invincibilité et après deux défaites, a pris sa retraite.

Moustapha Gueye a enregistré une série de deux défaites consécutives avant d’être mettre un terme à sa carrière. Encore une fois, ce n’est pas à cause de la défaite, mais c’est une décision qui a été prise avant ce combat. J’avais même envie de faire une déclaration en invitant toute la presse. Depuis hier (dimanche soir), ma maison est prise d’assaut par les journalistes. J’étais trop pris raison pour laquelle, je n’avais pas fait de déclaration.« , explique Baye Mandione.

wiwsport avec L’observateur