Abdou Diallo effectue ses débuts professionnels avec l’AS Monaco le 14 décembre 2014 contre l’Olympique de Marseille. Après un prêt au Zulte Waregem en 2015-2016, le natif de Tours fait son retour en Principauté et est sacré champion de France en 2017.

Le défenseur polyvalent rejoint par la suite la Bundesliga, d’abord avec le FSV Mayence lors de l’exercice 2017-2018 puis au Borussia Dortmund la saison suivante. Abdou Diallo terminera vice-champion d’Allemagne avec les Jaune et Noir avant de rejoindre le Paris Saint-Germain en 2019.

Capable d’évoluer dans l’axe et sur le côté gauche de la défense, Abdou Diallo prend part à son 1er match sous les couleurs Rouge & Bleu le 11 août 2019 face au Nîmes Olympique (3-0) au Parc des Princes à l’occasion de la 1ère journée de Ligue 1. L’international sénégalais dispute au total 75 rencontres et remporte 7 trophées avec le club de la capitale : 2 Championnats de France (2020 et 2022), 2 Coupes de France (2020 et 2021), 1 Coupe de la Ligue (2020) et 2 Trophée des champions (2019 et 2020).

Le vainqueur de la CAN 2021 effectue son retour en Allemagne dans le cadre d’un prêt au RB Leipzig pour la saison 2022-2023. Abdou Diallo prend part à 15 rencontres et aide son équipe à remporter la Coupe d’Allemagne.

Ancien capitaine de l’équipe de France Espoirs, il choisit de défendre les couleurs de l’équipe nationale du Sénégal. Abdou Diallo compte 23 sélections avec les Lions de la Téranga et remporte la Coupe d’Afrique des Nations 2021 disputée au Cameroun.

Site Officiel PSG