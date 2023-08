Les Lionnes U25, récemment médaillées d’or aux Jeux de la Francophonie, ont été reçues, samedi à l’hôtel Fleur de Lys, par le Comité Directeur de la Fédération sénégalaise de Basket-Ball (FSBB).

Le Sénégal a terminé en apothéose au tournoi qu’il a dominé de bout en bout. Après avoir martyrisé le Bénin (92-29) en match de poules, les Lionnes ont battu Haïti et le Congo (95-18) avant d’éliminer en quart de finale la Roumanie (57-87) puis le Madagascar en demi-finale (48-94) pour s’adjuger la victoire finale. Le podium est donc constitué du Sénégal, sacré champion, du Cameroun qui remporte la médaille d’argent et du Madagascar, troisième et médaillé de bronze.

Lors de cette cérémonie de Sargal des héroïnes de Kinshasa, la FSBB a remis une enveloppe de 200.000 FCFA à chaque membre de la délégation des U25.

wiwsport avec Stades