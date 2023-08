Le tournoi pré-qualification FIBA pour les Jeux Olympiques Paris 2024 démarre ce lundi à Lagos pour la zone Afrique. Pour son premier match dans ce tournoi, les Lions joueront les D’Tigers ce soir.

Alors qu’elle prendra fin le 20 août prochain, cette compétition qui regroupe 6 pays non qualifiés pour la Coupe du Monde. Repartis en deux groupes de quatre équipes, il s’agit du Nigeria, Mali, Sénégal dans la poule A et dans le B, Cameroun, Tunisie, et Guinée.

Notons que l’Ouganda et la RDC ont finalement renoncé à prendre part au tournoi. La rencontre est prévue à 17h au EKO Hôtel Convention Center. Ce sera la seule affiche de la première journée.

Pour rappel, à l’issue de ces matchs, les deux meilleures de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale. L’équipe qui terminera à la première place d’un groupe sera opposée à l’équipe occupant la seconde place de l’autre groupe dans des demi-finales.

Les deux équipes qui gagneront les demi-finales se qualifieront pour la finale. Celle-ci permettra de désigner l’équipe victorieuse de chaque TPQO. En effet, les cinq vainqueurs de ces TPQO décrocheront leur place dans les Tournois de Qualification Olympique FIBA de 2024.

Voici la liste des 12 Lions

El Hadji Brancou Badio (Manresa /Espagne), Mamadou Faye (Feurs /France), Jean Jacques Boissy (AS Douanes /Sénégal), Pape Moustapha Diop (Andrézieux /France), Mouhamed Lamine Alga Ndiaye (Ryerson /Canada), Mamadou Lamine Sambe (Chalon Champagne /France), Samba Dali Fall (AS Douanes/Sénégal), Amar Sylla (Réal Betis /Espagne), Ousmane Ndiaye (Saskia baskonia /Espagne), Youssoupha Ndoye (Granada /Espagne), Gora Camara (Virtus Bologna /Italie), Cheikh Tidiane Mbodji (Nishinomiya Storks/Japon)

