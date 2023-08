Arrivé dans le Ligue chinoise en août 2022, Tacko Fall va connaître sa deuxième équipe après Xinjiang Flying Tigers. Le longiligne basketteur de 2m26 a rejoint Nanjing Monkey King pour la nouvelle saison, a-t-on appris avec Shams Charania.

Pour rappel, Tacko Fall s’était révélé aux Etats-Unis avec les Celtics de Boston où il a fini par devenir le chouchou du public. Après Boston, il avait rejoint les Cavaliers de Cleveland avant d’atterrir en Chine à l’été 2022.

Tacko Fall signs new deal to return to China to play for the Nanjing Monkey Kings, per @ShamsCharania pic.twitter.com/tTsyHtWDQP

— Legion Hoops (@LegionHoops) August 14, 2023