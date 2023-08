Victime d’une déchirure du muscle de la cuisse, Kalidou Koulibaly n’a pas été de la partie lors du match de la première journée entre Abha et Al Hilal.

Mais sans le colosse sénégalais, le finaliste malheureux de la Coupe arabe des clubs champions a déroulé remportant une victoire 1-3 grâce notamment à un triplé du brésilien Malcom. En attendant l’arrivée de Neymar Jr, Al Hilal se positionne déjà pour les premières places du championnat de Saudi Pro League.

