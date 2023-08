Al Nasrr a perdu son premier match en championnat ce lundi face à Al Ittifaq malgré une réalisation de Sadio Mané.

C’est la première sensation de ce début de saison de Saudi Pro League. Vainqueur de la coupe arabe des clubs champions, Al Nassr s’est incliné en marge de la première journée. Pourtant tout avait bien commencé pour Sadio Mané et ses coéquipiers puisque c’est le champion d’Afrique qui a ouvert le score dès la 4e minute de jeu (0-1).

Mais après la pause, Al Nasrr qui a joué son Cristiano Ronaldo ne sera plus la même équipe tout le contraire d’Al Ittifaq qui déclenche sa « remontada » en cinq minutes. Quaison et Moussa Dembélé vont marquer coup sur coup (47e et 53e) pour redonner l’avantage à l’équipe hôte. Menés, les « jaunes » vont se ruer à l’attaque pour tenter de revenir au score. Avec à la baguette Sadio Mané, les tentatives de multiplient dans le camp adverse mais sans concrétisation. Al Nasrr va ainsi s’incliner et perd déjà trois points dans ce début de championnat.

Wiwsport.com