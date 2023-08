Buteur victorieux du Real Betis à Villarreal sur une offrande de Youssouf Sabaly, l’attaquant brésilien s’est montré élogieux envers le Sénégalais.

En déplacement au Stade de la Cerámica ce dimanche après-midi pour le compte de la 1ère journée de LaLiga, le Real Betis a arraché la victoire face à Villarreal. Un succès 2-1 acquis dans les tous derniers instants de la rencontre grâce à un but de la tête de Willian José. Mais force est de reconnaître que si l’attaquant de 31 ans a pu marquer, c’est parce qu’il a reçu un délicieux centre des pieds de Youssouf Sabaly.

Interrogé sur le latéral droit international sénégalais, l’ancien joueur de la Real Sociedad et de Wolverhampton Wanderers s’est montré élogieux envers son partenaire. « La réalité, c’est que Sabaly est un joueur fondamental pour nous. Il joue quasiment tous les matchs et nous aide tout le temps. C’est un animal. Son centre, c’est un demi-but », a lâché Willian au micro de Gol. Bref, il faudra beaucoup plus à Héctor Bellerín.

🎙️ @WillianJose (@RealBetis), tras marcar el gol de la victoria: 🔝 "Estoy muy feliz. Salir de aquí con los 3 puntos es brutal" 👏🏽 "Sabaly es un animal. El centro ha sido medio gol" 📺 #DirectoGol pic.twitter.com/Xzhw8gc1Ad — Directo Gol (@DirectoGol) August 13, 2023

