Blessé au coude en match amical en mi juillet, Moussa Niakhaté a rejoué ce lundi avec Nottingham Forest B avec les jeunes en Premier League 2. Le défenseur international sénégalais a disputé 62 minutes avec l’équipe réserve de Forest. De quoi lui donner de bonnes sensations en vue du prochain match de Premier League face à Sheffield United vendredi soir.

Rappelons que le week-end dernier, Niakhaté était inclus dans le groupe pour le déplacement à l’Emirates Stadium. Mais l’ex joueur de Mayence était resté sur le banc durant toute la rencontre assistant ainsi à la défaite des siens face aux Gunners (2-1).

Moussa Niakhaté is featuring for Nottingham Forest’s B Team tonight against Middlesbrough.

Minutes for the player coming back from injury 💪#NFFC pic.twitter.com/vB91Hvv4E0

— Jamie Martin (@ImJamieMartin) August 14, 2023