Arrivé en Rockstar à l’OM, Iliman Ndiaye a rapidement appris qu’un minot amoureux de Marseille n’échappait pas à la critique. Pas toujours à son avantage face au Panathinaïkos et Reims, le Sénégalais doit encore s’améliorer.

La saison d’Iliman Ndiaye à l’olympique de Marseille a déjà commencé et l’international sénégalais a déjà disputé deux matchs. Deux prestations qui n’ont pas vraiment enflammé les supporters du club phocéen. De quoi pousser le coach Marcelino à s’exprimer sur son positionnement et son rôle dans la disposition tactique de l’OM.

Pour le technicien espagnol, Iliman Ndiaye a un rôle de deuxième attaquant et non un faux 9 dans le onze de l’OM. « On attend une participation complète en attaque, de la construction à la finition. Pour moi, il ne joue pas en faux 9. Il joue comme deuxième attaquant. Je mentirais si je vous disais qu’on ne doit pas nous améliorer en attaque… », a indiqué Marcelino en conférence de presse d’avant-match.

