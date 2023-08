C’était le dernier match de la deuxième journée de ligue 2. Bordeaux recevait Concarneau. Une rencontre qui s’est soldée par une victoire au bout du temps additionnel (1-O). Bordeaux enregistre ainsi sa première victoire de la saison.

Pour Bordeaux c’était le match de la relance. Lors de la première journée de ligue 2, les bordelais ont été laminés par Pau (3-0). Il fallait donc gagner rapidement pour lancer la saison de Bordeaux. Pour cela, les girondins ont accueilli ce lundi Concarneau. Un match que les bordelais ont largement dominé. Bordeaux a démarré fort la rencontre. Les attaquants vont manquer d’efficacité et ne réussiront pas à concrétiser la large domination de Bordeaux. Dès l’entame de la seconde période, Bordeaux va effectuer des changements. L’attaquant sénégalais Aliou entre en jeu (62ème). Des changements qui vont apporter une nouvelle dynamique. Bordeaux accentue sa domination et se procure plus d(occasions. Bordeaux garde son inefficacité. Les girondins ont péché dans la finition. Dans le temps additionnel, Bordeaux va connaitre la délivrance. Yoann Barbet transforme le pénalty obtenu et permet aux girondins de mener au score (1-0, 90+8). A l’issue de la rencontre, Bordeaux arrache a victoire et lance ainsi sa saison.

LES EMOTIONS LA VICTOIRE BORDELAISE A LA DERNIERE SECONDE ! [1⃣-0⃣] #FCGBUSC pic.twitter.com/zNzL7Cn2wk — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 14, 2023

