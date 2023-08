Si le tout premier titre national en volley-ball masculin de l’ISEG avait été décroché face à l’ASFA, en 2022, la récidive en sacre, elle s’est faite samedi au détriment de la nouvelle formation de l’ASC Ville de Dakar coachée par un certain Boubacar Alain Bodian.

Certes, la cérémonie commémorative de la journée mondiale de l’escrime au Sénégal est allé jusqu’à son terme samedi passé, au stadium Amadou Barry de Guédiawaye. Mais cela s’est fait sans les athlètes seniors qui ont préféré boycotter cet événement jumelé à leur 5eme et dernière journée de championnat afin de s’offusquer contre le “manque de considération “ de la part de la fédération sénégalaise de crime(FSE) présidée par Mbagnick Ndiaye.

Les cadets et juniors sont restés sur place et ont tiré comme retenu dans le chronogramme. En revanche, les athlètes senior ont opté pour la fronde afin de porter des griefs sur le fonctionnement de l’appareil fédéral. Une des athlètes en question, sous le couvert de l’anonymat, monte au créneau pour dévoiler le gisement de frustration de ses pairs : ”Nous les athlètes, nous ne sentons pas la Fédération. Elle ne communique pas avec nous, elle n’organise pas assez de compétitions, elle n’indemnise pas nos transports, elle ne donne pas de trophées au terme de nos différentes journée de championnat. Il est vraiment temps que cela cesse et qu’on puisse vraiment nous dire ce qui se passe et qu’on ait de meilleures conditions de pratique de la discipline et des perspective meilleures.”

Avec Record