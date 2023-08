L’ailier de 26 ans reste toujours en Espagne ou elle rejoint la Penya pour une saison.

Le Club Joventut Badalona et l’ailier Fatou Pouye ont conclu un accord pour une saison et la joueuse sénégalaise fera partie du projet vert et noir en Challenge Women’s League.

Pouye (14/01/1997, Sénégal) arrive à La Penya en provenance d’Osés Construcción Ardoi, rival des verts et noirs la saison dernière, et où l’ailier pivot a réalisé une belle saison. Avec 11,3 points, 4,3 rebonds et 40% en tir à 3 points, Pouye était l’un des joueurs les plus marquants de la compétition rapporte le site du club.

Pouye se distingue pour être une ailière pivot très puissante, qui utilise ses 1’83m pour punir ses rivales, ainsi qu’une bonne main pour tirs primes. Finaliste de l’AfroBasket, elle a disputé tous les matchs inscrivant 27 points au total soit une moyenne de 4,5 par match. C’est lors de la finale qu’elle a le plus inscrit durant le tournoi avec 11 points et 5 rebonds en 22 minutes face au Nigeria.

