Les deux attaquants sénégalais ont profité du déplacement du FC Lausanne-Sport sur la pelouse du FC Bâle dimanche pour permettre à leur équipe de s’imposer pour la première fois cette saison.

Sans victoire depuis le début de la nouvelle saison, le FC Lausanne-Sport se déplaçait sur la pelouse du FC Bâle, ce dimanche en début d’après-midi à l’occasion de la 4e journée de Super League, avec l’intention de glaner son premier succès. Et les hommes de Ludovic Magnin ont brillamment réussi le coup contre des Bâlois toujours en phase de rodage dans cette entame de saison.

En effet, le Lausanne-Sport s’est imposé dans les ultimes minutes grâce au deuxième but de la saison d’Aliou Badara Baldé. Avant la réalisation de l’ancien joueur de Diambars, Mamadou Kaly Sène avait permis aux siens de mener dès la 6e minute de jeu avec son premier but sous ses nouvelles couleurs. Le duo sénégalais permet donc aux Bleu et Blanc de se lancer et remonter à la 6e place.

𝐀𝐋𝐋𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐙 𝐋𝐀𝐔𝐒𝐀𝐍𝐍𝐄 🔵⚪️ Le FC Lausanne-Sport s’impose 1️⃣-2️⃣ au Parc Saint-Jacques face au FC Bâle grâce à des buts de Kaly Sène et Aliou Baldé ⚔️💥 🔜 Rendez-vous samedi prochain à Vevey pour le premier tour de Coupe Suisse. #AllezLausanne #FCBLS pic.twitter.com/UUPiSs7KAI — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) August 13, 2023

