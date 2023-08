Ayant permis au Havre d’arracher le nul en toute fin de match, Samuel Grandsir a analysé la rencontre de ce dimanche face à Montpellier 2-2.

Pour son retour en Ligue 1 quatorze ans après, Le Havre a fait un match nul contre Montpellier dans la première journée de ligue 1 ce dimanche. Un bon point pris au stage La Mosson grâce à Samuel Grandsir qui en zone mixte est revenu sur la rencontre.

« C’est un bon point car on sait que c’est difficile de gagner à Montpellier. Ils ont de bons joueurs avec de l’expérience. On est venu ici pour avoir un bon résultat, on continue notre route. Le coach nous avait dit de rien lâcher et c’est ce qu’on a fait. Le 2-1 faisait mal mais on a continuer à se battre et ça a payé. Mais c’est vrai qu’après le premier but on s’est énervé et on avait du mal à tenir la balle et c’est pour cela que le deuxième est arrivé assez facilement. On repart avec un nul donc tant mieux pour nous (…) » a déclaré l’attaquant franco-sénégalais de 26 ans.

Wiwsport.com