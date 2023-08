Installé dans le onze titulaire d’Anderlecht en cette entame de saison, Moussa Ndiaye a permis aux Mauves d’enchaîner une nouvelle victoire en Pro League sur le terrain de Saint-Trond (0-1).

Moussa Ndiaye poursuit sa belle montée en puissance. Arrivé au Royal Sporting Club Anderlecht il y a un an, le jeune défenseur sénégalais s’est installé en tant que titulaire dans le onze de départ de Brian Riemer en ce début de saison 2023-2024. Et à l’image de sa fin de saison dernière, l’ancien joueur du FC Barcelone B est entrain de confirmer. Il en a fait preuve au Daio Wasabi Stayen Stadium ce dimanche, lors de la 3e journée de Pro League.

Le joueur de 21 ans a en effet marqué son tout premier but en professionnel et l’unique réalisation des siens lors de la victoire 0-1 face à Saint-Trond. Plus entreprenant depuis le retour des vestiaires, Anderlecht a confirmé avec un excellent centre d’Anders Dreyer qui trouve la tête de Moussa Ndiaye, qui seul au second poteau, ne laisse pas passer sa chance et permet donc aux Mauves d’enchaîner une deuxième victoire de suite en Pro League.

