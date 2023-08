Orphelins, à l’image de Son, peu en vue, de leur attaquant star Harry Kane qui a signé au Bayern Munich pour quatre ans et 110 M€ (bonus compris), les Spurs ont quand même marqué deux buts à Brentford pour leur entrée en lice en Premier League. Mais cela ne leur a pas permis de l’emporter, puisqu’ils ont dû se contenter d’un résultat nul (2-2).

La première période a été très spectaculaire et mouvementée. Après avoir ouvert le score grâce à une puissante tête du défenseur argentin champion du monde Cristian Romero (11e) – remplacé dans la foulée par Davinson Sanchez en raison d’un choc à la tête, justement (14e) – Tottenham a été renversé en onze minutes par les Bees. Et ce, sur un penalty transformé du gauche par Mbeumo (26e, pour une faute de Son sur Jensen signalée par le VAR), puis une reprise déviée du gauche de Wissa (36e).

Les hommes d’Ange Postecoglou, le nouveau coach australien des Spurs, ont toutefois aussi réagi assez vite en égalisant avant la pause, sur une jolie frappe à ras de terre du droit d’Emerson Royal (45e+4), sur une remise de James Maddison, arrivé cet été de Leicester pour 46 M€. Certes agréable, la seconde mi-temps a été moins enlevée et le score n’a plus bougé. Le nouveau gardien de Brentford, le Néerlandais Mark Flekken, a bien préservé le point de son équipe en s’interposant avec autorité devant Son (60e) puis Richarlison (64e), trop effacé.

The points are shared in West London 🤝 pic.twitter.com/BxzNhP0ZcD

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 13, 2023