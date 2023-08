Malgré une bonne préparation, Pape Matar Sarr devra patienter avant de connaître sa première titularisation dans un match officiel avec le Tottenham d’Ange Postecoglou. Alors que les Spurs se déplacent sur le terrain de Brentford ce dimanche (13h00 GMT) pour la suite de la première journée de Premier League, le jeune milieu sénégalais n’est pas dans le onze de départ.

Your first XI of the season is here! 📋 pic.twitter.com/WFnRkP4k7x

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 13, 2023