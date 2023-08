À domicile, Chelsea FC a partagé les points avec Liverpool dans l’affiche phare de la première journée de Premier League.

Hors du top 10 de Premier League la saison dernière, Chelsea a fait un bon résultat ce dimanche. Titulaire d’entrée, Nicolas Jackson est tout prêt de s’offrir son premier but en Premier League n’eut été l’intervention d’Alison Becker (16e). Alerté, Liverpool va reagir avec l’ouverture du score après une merveille de combinaison entre Alexis MacAllister, Mo Salah et Luis Diaz. Le colombien conclut parfaitement et trompe le portier des Blues (18e, 0-1).

Nicolas Jackson très remuant !

Dans ce match très intense, Chelsea va s’offrir des opportunités de marquer. Très en jambe en début de match, Nicolas Jackson se faufile dans la surface avant de tirer hors cadre. Puis, Axel Disasi égalise en reprenant dans la surface une tête de Chilwell (37e, 1-1). En feu, les Blues vont corser l’addition une minute plus tard avec cette fois ci Ben Chilwell dans le rôle du finisseur (2-1). Mais la VAR intervient pour annuler le but pour une position d’hors jeu.

Tel un combat de coqs, le match s’emballe au retour des vestiaires avec des occasions de part et d’autres. Mais aucune des deux équipes ne va réussir à scorer le but vainqueur. Chelsea FC et Liverpool se neutralisent donc et débutent timidement le championnat.

