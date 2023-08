Auteur de l’unique réalisation victorieuse d’Anderlecht à Saint-Trond ce dimanche, Moussa Ndiaye a réagi après la rencontre et ce premier but inscrit en professionnel.

Le Royal Sporting Club Anderlecht s’est offert son deuxième succès de la saison en Championnat en allant s’imposer sur le terrain de Saint-Trond ce dimanche en début d’après-midi (0-1). Moussa Ndiaye, solide sur la pelouse du Daio Wasabi Stayen Stadium tout au long de la partie, a profité de son grand match pour inscrire l’unique but des siens, son premier dans sa jeune carrière professionnelle.

L’international U23 sénégalais et ancien joueur du Barça a réagi à cette réalisation à l’issue de la rencontre. « La première mi-temps était difficile, mais on a mieux joué en seconde période. J’attendais ce but depuis longtemps, je pense que c’était le bon moment. On a vécu un premier match difficile contre l’Union, mais on a bien travaillé et on a réagi. On doit continuer comme ça », a-t-il commenté au micro d’Eleven.

wiwsport.com