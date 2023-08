L’attaquant sénégalais de Monza Davide Diaw, va s’engager avec le club de Bari en deuxième division italienne.

C’est un transfert qui est quasi bouclé si l’on en croit à Gianluca Di Marzio qui annonce un accord entre Monza et Bari pour le prêt de Davide Diaw déjà prêté en Serie B au Modena FC la saison dernière (13 buts et 6 passes décisives en 32 matchs). Le journaliste italien de préciser qu’il s’agira d’un prêt avec obligation d’achat si le club de Bari parvenait à être promu et rejoindre la Serie A la saison prochaine.

La visite médicale de l’attaquant Sénégalais de 31 ans est prévue ce mardi.

