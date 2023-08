Le club saoudien a officialisé l’arrivée de l’attaquant sénégalais en provenance de Strasbourg. Habib Diallo signe avec Al-Shabab pour les trois prochaines saisons.

C’est officiel : un autre international sénégalais – et pas le moindre – débarque en Saudi Pro League. Après Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy et Sadio Mané, c’est autour d’Habib Diallo (28 ans) de rejoindre l’élite saoudienne, en s’engageant dans une équipe rivale de celles de ses compatriotes. En effet, l’attaquant sénégalais rallie les rangs d’Al-Shabab, quatrième du Championnat la saison dernière.

Diallo arrive en provenance du Racing Club Strasbourg Alsace pour 18 M€ et a signé avec les Les Lions Blancs (surnom donné à l’équipe d’Al-Shabab) pour les trois prochaines années. Ainsi, l’ancien joueur du FC Metz et du Stade Brestois, qui va multiplier son salaire par cinq, quitte le championnat français où il a marqué 104 buts et délivré 25 passes décisives en 253 matchs entre la Ligue 1 et la Ligue 2.

wiwsport.com