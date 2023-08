Alors que Habib Diarra est courtisé par de grosses écuries européennes, le président Strasbourgeois a annoncé son intention de conserver son milieu de terrain.

Si Habib Diallo a pu bénéficier d’un bon de sortie qui a aboutit à son transfert à Al-Shabab, Habib Diarra n’a pas encore eu la même chance. En effet le jeune milieu de terrain qui est courtisé par de grandes équipes comme la Juventus ou encore le Bayern Munich est bloqué par sa direction. Le Président Marc Keller vient une nouvelle fois de confirmer l’intention du Racing de garder son prodige franco-sénégalais.

« On a envie de garder Habib (Diarra).Il a été formé à l’académie et c’est un garçon qu’on adore. On a le droit de bienveillance du club et du public envers lui. On a fait beaucoup d’investissement, on a des joueurs qui sont sollicités et certains partent comme Habib Diallo parce que la promesse a été faite. On a des jeunes très prometteurs et on souhaite les garder pour construire le Racing de demain » a t’il déclaré au micro de Prime vidéo en marge de la rencontre entre Strasbourg et Lyon.

🗣️ Marc Keller sur Habib Diarra : "On a envie de le garder pour construire le Racing de demain."#RCSAOL pic.twitter.com/k4vujmS2uh — Prime Video Sport France (@PVSportFR) August 13, 2023

Wiwsport.com