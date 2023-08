L’AS Monaco a enregistré ses trois premiers points de la saison en championnat après sa victoire 2-4 ce dimanche contre Clermont.

Ça commence bien pour les monégasques. Sans Krepin Diatta ni Ismail Jakobs au début du match, les hommes d’Adi Hütter sont rapidement menés au score dès la 7e minute de jeu. Mais le club du rocher va renverser la dynamique du match en marquant deux buts grâce à Vanderson (26e) et à Wissam Ben Yedder. À la pause Monaco mène 1-2. Mais quelques minutes après la reprise Clermont remet les pendules à l’heure (53e- 2-2) avant une nouvelle réalisation de Ben Yedder qui signe le but du 2-3.

En fin de rencontre, Ismail Jakobs et Krepin Diatta font leur rentrée. L’occasion pour les monégasques de signer définitivement leur victoire avec un quatrième but. Une première difficile pour Mory Diaw qui encaisse 4 buts. L’AS Monaco démarre de la plus belle des manières le championnat avec ce succès 2-4 et mieux, sans Breel Embolo, blessé.

𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 😍🔚 Nos Rouge & Blanc s'imposent sur la pelouse du @ClermontFoot pour le premier match de la saison 👊 2️⃣-4️⃣ #CF63ASM pic.twitter.com/P52pjPGmkV — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 13, 2023

