À Kaffrine ce week-end en marge de l’ouverture des phases nationales de Navétanes, le ministre des sports Amadou Ba a fait de grandes annonces après avoir magnifié les atouts du championnat populaire.

Accompagné du maire de Kaffrine Abdoulaye Saïdou Sow et de certains membres du gouvernement, Amadou Ba a assisté à la cérémonie d’ouverture des phases nationales du championnat populaire de Navétanes. Il a en profité pour rassurer les acteurs du mouvement Navetanes que ce dernier « fait partie intégrante de la politique sportive définie par le président de la République » avant d’ajouter l’importance dudit mouvement qui allie Sport et culture.

« Les phases nationales connaissent une grande ampleur. Leur régularité et leur contenu, occupent une place importante dans la politique sportive nationale. Le mouvement Navétanes constitue une pratique sportive certes, mais il est aussi et surtout une pratique et des prestations culturelles avec des activités de jeunesse et d’autres initiatives dans l’éducation sociale des masses sur la base d’actions communautaires sur le développement économique et social et du volontariat ».

Ainsi après avoir annoncé un programme national de développement des infrastructures sportives dans les régions, le premier ministre a affirmé des recrutements et la formation de stadiers dans le programme « Xeyu Ndaw Yi » en vue de l’organisation des jeux olympiques de la jeunesse 2026 au Sénégal.

« Pour les Jeux olympiques des jeunes en 2026, des efforts sont aussi menés par le gouvernement pour renforcer l’offre et la politique sportives, avec le recrutement et la formation des stadiers » a t’il annoncé sur l’APS.

