Oublié le retard à l’allumage pour le Glasgow Rangers. Battus sur le terrain de Kilmarnock le week-end dernier (1-0), les hommes de Michael Beale ont rectifié le tir à l’Ibrox Stadium pour le match comptant pour la deuxième journée de Scottish Premiership, la Première Division, écossaise samedi face à Livingston. Devant à la pause grâce à un but de Sam Lammers, la Light Blues a déroulé dans le dernier quart d’heure.

Danilo a doublé la mise (78e) et l’attaquant sénégalais Abdallah Sima a corsé l’addition avec son premier but sous ses nouvelles couleurs (84e). Puis en toute fin de match, Kieran Dowell a participé à la fête. Grâce à cette victoire, le Glasgow Rangers revient provisoirement à la deuxième place de Scottish Premiership, à trois jours de son match retour du 3e tour préliminaire de Ligue des Champions contre Servette.

FULL-TIME: Rangers 4-0 Livingston

Four Goals & Three Points at Ibrox 💙

