Nottingham Forest a perdu face à Arsenal samedi après-midi (2-1) à l’Emirates Stadium pour le compte de la 1re journée de Premier League.

Première journée et première défaite. En déplacement au Stade de l’Emirates pour le compte de la première journée de Premier League, Nottingham Forest s’est incliné d’entrée contre Arsenal (2-1). Les Reds, sans Cheikhou Kouyaté et Moussa Niakhaté au coup d’envoi de la partie, ont été largement dominés en première période et logiquement menés au score par 2 à 0.

Eddie Nketiah a ouvert le score après 26 minutes de jeu puis Bukayo Saka a doublé la mise d’un énorme boulet de canon (32e). Les Reds ont montré un meilleur visage en seconde période mais leur réveil sera tardif pour arracher le point du nul après la réduction du score du buteur maison Taiwo Awoniyi. Il faudra donc se remettre contre le promu Sheffield United le week-end prochain.

It ends in defeat on opening day.#ARSNFO pic.twitter.com/g1092guy7S — Nottingham Forest (@NFFC) August 12, 2023

